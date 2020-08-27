"Отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и странами Балтии наносит урон БелАЭС. За год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов", - сказал Вайчюнас в среду в программе "Тема дня" LRT.





Министр напомнил, что БелАЭС строилась с целью экспортировать вырабатываемую на ней электроэнергию, поэтому решение Балтийских стран сильно ограничивает возможности реализации этой электроэнергии Беларусью.





"Новая АЭС построена с целью экспорта электроэнергии. Это означает, что у Беларуси достаточно мощностей для выработки электроэнергии, она вырабатывает электроэнергию с использованием российского газа, получая его по цене ниже рыночной. Если цель - экспорт, а экспорта не будет, то таким образом этот проект потерпит крах", - сказал в программе бывший министр энергетики Литвы Ромас Швядас.





Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что страны Балтии уже в ближайшее время могут подписать политическую декларацию о единой позиции не покупать белорусское электричество в случае запуска БелАЭС.





В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа. По оценке Минэнерго Беларуси, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.





Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС в Оcтровце. В то же время премьер сообщил, что в этом случае республика, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.





"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - сказал он после заседания правительства.





Накануне Литва отказалась обмениваться аварийными резервами со странами энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь-Россия стония-Литва-Латвия) в преддверии скорого запуска БелАЭС, сообщил литовский новостной портал 15min.lt директор департамента системного управления электропередающей компании Litgrid Гедрюс Радвила.





После запуска БелАЭС это дает право не оказывать услуг по предоставлению резервов Беларуси, однако одновременно и Литва лишается помощи резервами от стран энергокольца.