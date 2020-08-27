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Последствия забастовок? Белорусские заводы ищут новых рабочих

Белорусские предприятия начали искать новых рабочих, пишет onliner.by.


Объявление о поиске новых работников в ряд госорганизаций появилось на сайте Министерства промышленности.

В Минске людей набирают на завод «Горизонт», ЗАО «Атлант», Минский электротехнический завод имени Козлова и не только. Слесарей, фрезеровщиков, электросварщиков и других специалистов ищут сотнями. «Горизонт» обещает экспресс-обучение, бесплатную спецодежду, бесплатное горячее питание и зарплату от 900 рублей.

На могилевскую фабрику «Ольса» дополнительно требуются штамповщики и швеи. «Гомсельмаш» ищет подсобных рабочих, токарей, операторов лазерных установок. Набирают людей и другие госпредприятия.

На этом фоне стало известно о задержаниях председателя стачкома МЗКТ и членов Координационного совет на МТЗ. Но представители председатели стачкомов заявляют, что это еще не конец.
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