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Глава стачкома "Гродно Азот" покинул Беларусь

Глава стачечного комитета "Гродно Азот" Юрий Рововой выехал в Польшу

"Я нахожусь в Варшаве. Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в видеообращении.

Он рассказал, что в минувшую пятницу его пытались задержать правоохранительные органы, но не сделали это из-за большего числа присутствовавших с ним соратников. По мнению Ровового, люди в штатском могли задержать его и "выбить признание о попытке свержения конституционного строя".

По словам Ровового, в пятницу и выходные он скрывался в Беларуси, а после этого пересек границу и попросил в Польше убежища.

Как сообщалось, стачком "Гродно Азот" на прошлой неделе предложил провести голосование среди работников цехов по вопросу поэтапной и согласованной с руководством завода приостановки производства. Подавляющее большинство тогда высказалось "за" приостановку.

В настоящее время "Гродно Азот" работает в штатном режиме, но волнения на предприятии не утихают.
Интерфакс
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