Глава стачкома "Гродно Азот" покинул Беларусь

"Я нахожусь в Варшаве. Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в видеообращении.





Он рассказал, что в минувшую пятницу его пытались задержать правоохранительные органы, но не сделали это из-за большего числа присутствовавших с ним соратников. По мнению Ровового, люди в штатском могли задержать его и "выбить признание о попытке свержения конституционного строя".





По словам Ровового, в пятницу и выходные он скрывался в Беларуси, а после этого пересек границу и попросил в Польше убежища.





Как сообщалось, стачком "Гродно Азот" на прошлой неделе предложил провести голосование среди работников цехов по вопросу поэтапной и согласованной с руководством завода приостановки производства. Подавляющее большинство тогда высказалось "за" приостановку.





В настоящее время "Гродно Азот" работает в штатном режиме, но волнения на предприятии не утихают.