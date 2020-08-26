Где белорусские власти возьмут деньги на «пятилетку инвестиций»?
Белорусские власти еще недавно обирались объявить инвестиции приоритетом новой пятилетки.
Но их поведение после президентских выборов нанесло сокрушительный удар не только по инвестиционному имиджу Беларуси, но может в принципе закрыть доступ для страны к международным рынкам капитала, пишет БЕЛРЫНОК.
На встрече с руководством Национального банка 20 июля Александр Лукашенко заявил, что инвестиции будут объявлены приоритетом следующего пятилетия. В связи с чем призвал Нацбанк искать новые пути привлечения в страну дешевых денег, чтобы кредитовать длинные инвестиционные проекты.
Белорусский премьер Роман Головченко на заседании президиума Совмина 21 июля заявил, что на следующие пять лет в качестве приоритета «предложено определить развитие регионов через новые производства и инвестиции».
В ходе состоявшейся 31 июля в Минске международной инвестиционной онлайн-конференции «От восстановления к устойчивому росту» чиновники говорили о новых возможностях для инвесторов и бизнесов по реализации инвестиционных проектов в городах с населением 80+ тысяч человек, которые власти собирались предложить в целях реализации намеченных планов.
Лукашенко конкретизировал задачу по развитию регионов. «Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию и приносят прибыль. Мы должны взять пример с советских времен, взять опыт Китая и Японии — там всегда был жесткий план, четко расписано финансирование», — заявил Лукашенко в послании народу 4 августа. Он заявил, что в каждой области нужно построить по крупному проекту, а в Минске — два.
На какие инвестиции рассчитывают власти?
Очевидно, что сегодня денег на реализацию подобных проектов нет ни у белорусских предприятий, ни в бюджете.
Промышленное производство по итогам года сократилось в Беларуси на 3,1%. Не секрет, что более глубокого экономического спада в промышленности во многом удалось избежать за счет роста складских запасов. В результате финансовые показатели предприятий существенно снизились – по данным за 5 месяцев, их выручка упала на 6,7%, а чистая прибыль – на 67,9%.
«Перспективы дальнейшего восстановления экономической активности мы оцениваем достаточно сдержанно: фискальные резервы Беларуси для поддержки наиболее пострадавших отраслей и населения являются ограниченными, а финансовое положение предприятий реального сектора ухудшилось», — отмечают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).
Белорусские власти всегда зазывали в страну прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые являются источником модернизации предприятий и поддержания стабильности платежного баланса. Однако ПИИ в Беларуси – это, в основном, реинвестиции. В первом квартале текущего года Беларусь получила 1,456 млрд. долларов ПИИ. При этом в апреле-июне чистый отток инвестиций из Беларуси составил 100,5 млн. долларов.
В целом, по данным Белстата, в Беларуси инвестиции в основной капитал в январе-июле 2020 года на 0,3% по сравнению с годом ранее до 15,243 млрд. рублей. При этом, инвестиции в основной капитал в Беларуси в июне упали на 12,5% после роста на 2,4% в мае, отмечают эксперты ЕАБР.
Правительство в сложившейся ситуации рассчитывает на заемные ресурсы – кредиты банков, которые должны привлечь деньги из-за рубежа. Кстати, именно на это совсем недавно Лукашенко нацеливал и новых послов Беларуси при назначении их европейские страны.
Модернизация упрется в нехватку денег
В качестве еще одного из приоритетов очередной пятилетки белорусские власти собираются объявить импортозамещение. Именно эта тема обсуждалась на заседании президиума Совмина 18 августа.
Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков рассказал, что мешает эффективному импортозамещению в стране. По его словам, это — устаревшие технологии, недостаточно глубоко проработанные предложения по эффективному техперевооружению производства, недостаточная мотивация руководителей предприятий и персонала и, кроме того, не задействован потенциал предпринимательского частного бизнеса в кооперационных цепочках.
Таким образом, как было сказано, техперевооружение производств упирается в нехватку инвестиций. И власти это понимают.
Поэтому еще недавно правительство рассчитывало провести техперевооружение МТЗ. с привлечением зарубежного финансирования.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения МТЗ 26 июня рассказал о концепции техперевооружения предприятия.
«Стоит задача — фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия», — цитирует Головченко пресс-служба правительства.
По словам Головченко, все мировые производители хотят участвовать в тендерах на поставку оборудования и технологий. «Одно из условий завода — они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом», — добавил он.
Головченко отметил, что пандемия привела к падению рынков и снижению продаж в мире, поэтому государство поддерживает предприятия. «Но в долгосрочном плане это слишком большие нагрузки на бюджет. Поэтому предприятие пошло по другому пути», — отметил он.
Белорусский премьер также рассказал, что западные поставщики готовы предоставлять ресурсы на более выгодных условиях, чем это могут сделать белорусские банки или с помощью госинвестиций. «Поэтому, как я уже сказал, без нагрузки на бюджет это очень выгодный вариант, так называемое торговое финансирование», — пояснил Головченко.
Отметим, что еще совсем недавно казалось, что все эти планы могут стать реальностью.
Об этом свидетельствовали многие заявления, прозвучавшие 31 июля в Минске на инвестиционной онлайн-конференции «От восстановления к устойчивому росту».
В частности, Международная финансовая корпорация (МФК) заявила о готовности предложить Беларуси новые инструменты финансирования – долгосрочное долговое финансирование, вхождение в капитал белорусских предприятий, конвертируемые займы и т. д
В свою очередь глава представительства ЕБРР в Беларуси Марина Петров подчеркнула, что ЕБРР также заинтересован в сохранении высоких темпов финансирования проектов в Беларуси. Она рассказала, что ЕБРР работает сейчас с Нацбанком Беларуси и Банком развития Беларуси, чтобы увеличить объем финансирования в белорусских рублях. «Здесь нам помогает Евросоюз, который нам предоставил финансирование на частичное покрытие валютных рисков», — рассказала Марина Петров.
Обострились риски дефолта для Беларуси
Эксперты международного рейтингового агентства S&P отмечают, что новые санкции в отношении Беларуси после президентских выборов, помимо политических последствий, могут также оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов.
Эксперты международного агентства Fitch Ratings в свою очередь считают, что политический кризис в Беларуси создает риски для национальной валюты, финансового сектора и макроэкономической стабильности, говорится в пресс-релизе.
«Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте) и привести к сокращению международных резервов», — говорится в пресс-релизе Fitch.
Более того, предупреждают эксперты, вероятность международных санкций в отношении Беларуси и отказ от реформ на фоне в условиях пандемии COVID-19 создают для страны риски дефолта.
Татьяна Маненок
08:51 27/08/2020
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