Где белорусские власти возьмут деньги на «пятилетку инвестиций»?

Но их поведение после президентских выборов нанесло сокрушительный удар не только по инвестиционному имиджу Беларуси, но может в принципе закрыть доступ для страны к международным рынкам капитала, пишет БЕЛРЫНОК.





На встрече с руководством Национального банка 20 июля Александр Лукашенко заявил, что инвестиции будут объявлены приоритетом следующего пятилетия. В связи с чем призвал Нацбанк искать новые пути привлечения в страну дешевых денег, чтобы кредитовать длинные инвестиционные проекты.





Белорусский премьер Роман Головченко на заседании президиума Совмина 21 июля заявил, что на следующие пять лет в качестве приоритета «предложено определить развитие регионов через новые производства и инвестиции».





В ходе состоявшейся 31 июля в Минске международной инвестиционной онлайн-конференции «От восстановления к устойчивому росту» чиновники говорили о новых возможностях для инвесторов и бизнесов по реализации инвестиционных проектов в городах с населением 80+ тысяч человек, которые власти собирались предложить в целях реализации намеченных планов.





Лукашенко конкретизировал задачу по развитию регионов. «Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию и приносят прибыль. Мы должны взять пример с советских времен, взять опыт Китая и Японии — там всегда был жесткий план, четко расписано финансирование», — заявил Лукашенко в послании народу 4 августа. Он заявил, что в каждой области нужно построить по крупному проекту, а в Минске — два.

На какие инвестиции рассчитывают власти?

Очевидно, что сегодня денег на реализацию подобных проектов нет ни у белорусских предприятий, ни в бюджете.





Промышленное производство по итогам года сократилось в Беларуси на 3,1%. Не секрет, что более глубокого экономического спада в промышленности во многом удалось избежать за счет роста складских запасов. В результате финансовые показатели предприятий существенно снизились – по данным за 5 месяцев, их выручка упала на 6,7%, а чистая прибыль – на 67,9%.





«Перспективы дальнейшего восстановления экономической активности мы оцениваем достаточно сдержанно: фискальные резервы Беларуси для поддержки наиболее пострадавших отраслей и населения являются ограниченными, а финансовое положение предприятий реального сектора ухудшилось», — отмечают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).





Белорусские власти всегда зазывали в страну прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые являются источником модернизации предприятий и поддержания стабильности платежного баланса. Однако ПИИ в Беларуси – это, в основном, реинвестиции. В первом квартале текущего года Беларусь получила 1,456 млрд. долларов ПИИ. При этом в апреле-июне чистый отток инвестиций из Беларуси составил 100,5 млн. долларов.





В целом, по данным Белстата, в Беларуси инвестиции в основной капитал в январе-июле 2020 года на 0,3% по сравнению с годом ранее до 15,243 млрд. рублей. При этом, инвестиции в основной капитал в Беларуси в июне упали на 12,5% после роста на 2,4% в мае, отмечают эксперты ЕАБР.





Правительство в сложившейся ситуации рассчитывает на заемные ресурсы – кредиты банков, которые должны привлечь деньги из-за рубежа. Кстати, именно на это совсем недавно Лукашенко нацеливал и новых послов Беларуси при назначении их европейские страны.

Модернизация упрется в нехватку денег

В качестве еще одного из приоритетов очередной пятилетки белорусские власти собираются объявить импортозамещение. Именно эта тема обсуждалась на заседании президиума Совмина 18 августа.





Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков рассказал, что мешает эффективному импортозамещению в стране. По его словам, это — устаревшие технологии, недостаточно глубоко проработанные предложения по эффективному техперевооружению производства, недостаточная мотивация руководителей предприятий и персонала и, кроме того, не задействован потенциал предпринимательского частного бизнеса в кооперационных цепочках.





Таким образом, как было сказано, техперевооружение производств упирается в нехватку инвестиций. И власти это понимают.





Поэтому еще недавно правительство рассчитывало провести техперевооружение МТЗ. с привлечением зарубежного финансирования.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения МТЗ 26 июня рассказал о концепции техперевооружения предприятия.





«Стоит задача — фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия», — цитирует Головченко пресс-служба правительства.





По словам Головченко, все мировые производители хотят участвовать в тендерах на поставку оборудования и технологий. «Одно из условий завода — они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом», — добавил он.





Головченко отметил, что пандемия привела к падению рынков и снижению продаж в мире, поэтому государство поддерживает предприятия. «Но в долгосрочном плане это слишком большие нагрузки на бюджет. Поэтому предприятие пошло по другому пути», — отметил он.





Белорусский премьер также рассказал, что западные поставщики готовы предоставлять ресурсы на более выгодных условиях, чем это могут сделать белорусские банки или с помощью госинвестиций. «Поэтому, как я уже сказал, без нагрузки на бюджет это очень выгодный вариант, так называемое торговое финансирование», — пояснил Головченко.





Отметим, что еще совсем недавно казалось, что все эти планы могут стать реальностью.





Об этом свидетельствовали многие заявления, прозвучавшие 31 июля в Минске на инвестиционной онлайн-конференции «От восстановления к устойчивому росту».





В частности, Международная финансовая корпорация (МФК) заявила о готовности предложить Беларуси новые инструменты финансирования – долгосрочное долговое финансирование, вхождение в капитал белорусских предприятий, конвертируемые займы и т. д





В свою очередь глава представительства ЕБРР в Беларуси Марина Петров подчеркнула, что ЕБРР также заинтересован в сохранении высоких темпов финансирования проектов в Беларуси. Она рассказала, что ЕБРР работает сейчас с Нацбанком Беларуси и Банком развития Беларуси, чтобы увеличить объем финансирования в белорусских рублях. «Здесь нам помогает Евросоюз, который нам предоставил финансирование на частичное покрытие валютных рисков», — рассказала Марина Петров.

Обострились риски дефолта для Беларуси

Эксперты международного рейтингового агентства S&P отмечают, что новые санкции в отношении Беларуси после президентских выборов, помимо политических последствий, могут также оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов.





Эксперты международного агентства Fitch Ratings в свою очередь считают, что политический кризис в Беларуси создает риски для национальной валюты, финансового сектора и макроэкономической стабильности, говорится в пресс-релизе.









«Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте) и привести к сокращению международных резервов», — говорится в пресс-релизе Fitch.





Более того, предупреждают эксперты, вероятность международных санкций в отношении Беларуси и отказ от реформ на фоне в условиях пандемии COVID-19 создают для страны риски дефолта.







