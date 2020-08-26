Долг Беларуси за российский газ продолжает расти

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«За прошедший месяц ничего не изменилось. Долг растет», — констатировали собеседники.





По предварительным расчетам, на середину августа, когда производятся расчеты, задолженность белорусских покупателей перед «Газпром трансгаз Беларусь» превысила 300 млн долларов.





История конфликта





По информации TUT.BY, «Газпром» не выражает публично свое недовольство, поскольку его позиция с мая, когда глава российской компании Алексей Миллер впервые озвучил задолженность Беларуси за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов, не изменилась. Лишь после погашения долга можно начать переговоры по условиям поставок российского газа на 2021 год.





Однако сказать, что российская газовая монополия спокойно реагирует на неплатежи также нельзя. «Газпром» как единственный акционер ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» поспешил вывести из Беларуси дивиденды за первый квартал в размере 332,6 млн рублей.









«Газпром трансгаз Беларусь» длительное время обслуживался в Белгазпромбанке и являлся не только самым крупным его клиентом с долей 20%, но и миноритарным акционером. Когда 11 июня в Белгазпромбанк нагрянули силовики и задержали около 20 бывших и нынешних топ-менеджеров банка, это усугубило ситуацию. Часть клиентов банка, в первую очередь это предприятия, которые связаны с «Газпромом», вывели деньги в другие белорусские банки с российским капиталом. Нацбанк Беларуси был вынужден выделить Белгазпромбанку кредит под обеспечение на 400 млн рублей. Группа «Газпром» отказалась иметь отношения с временной администрацией, которую Нацбанк Беларуси ввел в Белгазпромбанк.





В «Газпром трансгаз Беларусь» опровергли информацию о том, что компания перестала платить налоги в белорусский бюджет. «Мы как ответственная компания и крупнейший налогоплательщик Минска и Республики Беларусь выполняем свои обязательства по налоговому законодательству в полном объеме», — сказали TUT.BY в компании.

