Суд назначил председателю стачкома МЗКТ 10 суток ареста

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«Его (Лавриновича. — ред.) обвинили по ч. 1 и 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания», — сказал он.





В суде Заводского района Минска не смогли предоставить комментарий на данную тему.