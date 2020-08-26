Суд назначил председателю стачкома МЗКТ 10 суток ареста
Суд Заводского района Минска назначил председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу десять суток административного ареста.
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Об этом сообщают правозащитный центр «Весна» и издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на его адвоката.
«Его (Лавриновича. — ред.) обвинили по ч. 1 и 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания», — сказал он.
В суде Заводского района Минска не смогли предоставить комментарий на данную тему.
Ранее Заводской суд приговорил к десяти суткам административного ареста члена президиума координационного совета Ольгу Ковалькову. Согласно протоколу, она участвовала в протестной акции перед входом Минского тракторного завода, призывала к забастовке, а также обсуждала с рабочими деятельность органов госуправления и политическую ситуацию в Беларуси.
Аналогичный приговор вынесли лидеру стачечного комитета Минского тракторного завода Сергею Дылевскому. Их обоих задержали 24 августа.
18:30 26/08/2020
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