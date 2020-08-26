Выручка заводов с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП

11 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях в ответ на официальные результаты президентских выборов и жесткое подавление акций протеста властями. Белорусская оппозиция попыталась сделать ставку на стачечное движение. «Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима», — заявила один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская.

Массовый отказ от выхода на работу «использовался и в других странах, чтобы добиться перемен, например в соседней Польше в 1980-х годах», напомнил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), бывший британский посол в Минске Найджел Гулд-Дэвис.

В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «У нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил он 15 августа. После этого Лукашенко пообещал закрыть все предприятия, на которых начались забастовки. Однако пока ни одно из них не закрыто.





Фото: Миша Фридман / Getty Images

РБК собрал в соцсетях и на YouTube фото-, видео- и документальные свидетельства акций протеста и/или забастовок на белорусских предприятиях, часть из которых оказались кратковременными. По тем предприятиям, которые публикуют отчетность, мы собрали информацию о выручке, чистой прибыли и численности работников в 2019 году. Эти данные сравнили с официальным ВВП республики за тот же год по данным Белстата, чтобы оценить потенциал протестного движения рабочих в стране.

По подсчетам РБК, протестные акции отмечены как минимум на 30 крупных предприятиях. Их суммарная выручка составляет 27% ВВП Беларуси. Из них каждое пятое занимается машиностроением, а каждое шестое — пищевым производством. Остальные задействованы в переработке нефти, перевозках, производстве удобрений, строительстве и выпуске электротехники. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», принадлежащий государству, а также государственные БелАЗ и Минский тракторный завод.









Масштаб рабочих протестов

«Мне нравится мысль, что рабочий класс может стать основой нынешнего революционного движения в Беларуси», — написал главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон 14 августа, когда забастовки набирали обороты. становка редприятий — это не только снижение зарплат, потеря рынков и закрытие производств, безработица, падение рубля и рост цен. Кто и что будет говорить потерявшим работу, когда у них около дома закроется бюджетная поликлиника или школа? <...> В какой-то день вдвое вырастет коммуналка, и никто неделями не будет вывозить мусор со двора», — предупредил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.



