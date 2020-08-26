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Ребрендинг: «Белкоопстрах» через 28 лет стал Asoba

К своему 28-му Дню рождения компания СООО «Белкоопстрах» провела ребрендинг — на белорусском рынке страхования появилась Asoba!

«Наш путь — это изменения через стремительное развитие и обновление, —рассказывает генеральный директор СООО «Асоба» Максим Бобко. — Название Asoba подчеркивает то, что каждый клиент для нас — особенный, а его интересы всегда в приоритете. Мы стремимся предоставить лучший сервис и удовлетворить запрос каждого клиента. Это не просто слова, а четкая позиция всех сотрудников страховой компании Asoba». 

Для разработки нового бренда было выбрано агентство Fabula Branding, совместно с которым появился креативный концепт, олицетворяющий позицию обновленной компании.
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