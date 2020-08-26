



По такому курсу американскую валюту можно купить в Технобанке и Франсабанке в Бресте.





Евро в этом городе во Франсабанке продаётся за 3,5 рубля, а в Технобанке — 3,45 рубля.





Во многих других банках страны доллары еще можно купить чуть выгоднее, но не дешевле 2,7 рублей.





Напомним, еще на прошлой неделе доллар продавали по 2,5 рубля.