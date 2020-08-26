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На этот раз дно будет глубоким - доллар в обменниках уже продают по 3 рубля

Курс продажи доллара в банках взял психологическую отметку в 3 рубля.


По такому курсу американскую валюту можно купить в Технобанке и Франсабанке в Бресте.

Евро в этом городе во Франсабанке продаётся за 3,5 рубля, а в Технобанке — 3,45 рубля.

Во многих других банках страны доллары еще можно купить чуть выгоднее, но не дешевле 2,7 рублей.

Напомним, еще на прошлой неделе доллар продавали по 2,5 рубля.
"Белорусский партизан"
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