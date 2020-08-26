На этот раз дно будет глубоким - доллар в обменниках уже продают по 3 рубля
Курс продажи доллара в банках взял психологическую отметку в 3 рубля.
По такому курсу американскую валюту можно купить в Технобанке и Франсабанке в Бресте.
Евро в этом городе во Франсабанке продаётся за 3,5 рубля, а в Технобанке — 3,45 рубля.
Во многих других банках страны доллары еще можно купить чуть выгоднее, но не дешевле 2,7 рублей.
Напомним, еще на прошлой неделе доллар продавали по 2,5 рубля.
"Белорусский партизан"
15:44 26/08/2020
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