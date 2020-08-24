Белорусской форели перекрыли путь в Россию
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России продукции белорусского предприятия — поставщика рыбной продукции.
Речь идет об ООО «НЕОФИШ» в продукции из форели которого специалисты федеральной службы повторно выявили нарушения качества. В прошлый раз это было повышенное количество микроорганизмов, на этот раз — листерии.
Кроме того, еще два белорусских производителя переведены на режим усиленного лабораторного контроля продукции в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в говядине Березовского комбината кооперативной промышленности, а превышение КМАФАнМ — в говядине Ошмянского мясокомбината.
12:02 26/08/2020
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