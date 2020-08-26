Доллар и евро продолжают бить рекорды

Значение корзины валют выросло ещё на 1,03%. С начала недели уже на 4,03%. Это больше, чем за предыдущие три недели.





С начала года белорусский рубль девальвировался к валютной корзине на 15,01%.





По информации https://banki24.by по состоянию на 11:55:





Курс доллара выстрелил до 2,6480 BYN/USD — нового абсолютного максимума.





Предыдущий рекорд — 2,6396 BYN — продержался чуть более пяти месяцев.





Курс евро уже четвёртый день подряд обновляет исторический максимум, взметнувшись ещё на 0,0515 BYN вверх до 3,1283 BYN/EUR. С начала августа рекорд обновляется уже восьмой раз.





Курс российского рубля вырос на 0,0112 BYN до 3,5066 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 2,5 года.







