Президент снова удивил и не только белорусов: он призвал увольнять учителей, несогласных с государственной идеологией. Мол, учителя тоже государственные служащие и пусть не протестуют.









Возле Министерства образования собралось несколько сотен учителей и белорусов, которые пришли их поддержать, пишет belnovosti.by





Как сообщают СМИ, через полчаса к пикетчикам приехало не меньше 10 автозаков, 20 грузовиков с личным составом и несколько водометов.





Быстрая замена белорусских журналистов на ТВ имела отражение и здесь. На плакате одного из педагогов было написано: «Учителей из России привезут?».







