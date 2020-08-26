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Forbes назвал богатейшие семейные кланы России

Семья Ротенберг возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России по версии журнала Forbes. За год их состояние увеличилось на 270 000 000 долларов — до 5 450 000 000 долларов.



На второе место издание поставило Гурьевых, оценив их состояние в 5 100 000 000  долларов, на третье — Гуцериевых (3 200 000 000 долларов), которые в предыдущие годы являлись лидерами списка.

Также в первую пятёрку вошли Шаймиевы (2 850 000 000 долларов) и Евтушенковы (2 300 000 000 долларов). 

По оценкам Forbes, совокупное состояние десяти российских богатейших семей выросло за год на 1 500 000 000 долларов — до 26 800 000 000 долларов.
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