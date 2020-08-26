Мнение: Лукашенко сам себя хоронит

- Когда началась вся история с выборами президента, до первой блокировки интернета, все относились к этой истории достаточно лояльно, потому что - «никто не будет резать курицу, несущую золотые репутационные яйца». Деньгами Парк высоких технологий не сильно помогал, но репутационно это было очень красиво. Но после того как был впервые заблокирован интернет, каждый день стало появляться все больше отъезжающих. И теперь Беларусь стоит на очень интересном пороге: у нее сложилась неплохая репутация среди инвесторов, среди разработчиков. Часть проектов регулярно продавалась в Facebook, часть - в Google. Инвесторы очень четко чувствовали разницу между Россией и Беларусью. И если быстро не разрешится нынешний конфликт, то имидж Беларуси как технологичной страны будет очень быстро разрушен. Новость, что уезжает «Яндекс» - это очень плохой сигнал. Я знаю, что и Wargaming собирается перевозить часть людей. Более того, мои знакомые компании в России активно «хантят» белорусских программистов. И те отвечают очень просто: если до сентября ситуация не разрешится, мы переедем. Российские компании предлагают белорусским программистам полугодовое бесплатное проживание и компенсацию переезда. То есть мы стали сманивать людей, как Google их перевозит. В этом плане риски остаться в Беларуси с устаревшей промышленностью, но без высоких технологий очень высок. Мне кажется, еще недели две и начнется отток кадров из Беларуси. И это будет приговор для нее как IT-страны», - подчеркнул Клименко.





По его словам, в 2010-х годах в Беларуси сложилась «уникальная ситуация».





«Лукашенко всегда называли «последним диктатором Европы», режим был достаточно жесткий, но при этом Парк высоких технологий маскировал проблему, был даже в некотором роде «отмазкой». Известно, что программисты слишком либеральны для того, чтобы существовать в диктаторских режимах. Мы прекрасно помним, как программисты Google, когда узнали, что Google готовится к выходу в Китай, фактически саботировали эту историю и заставили руководство Google отказаться от выхода в Китае. Поэтому Парк высоких технологий во многом создал режиму Лукашенко удивительную симпатичность. Вроде бы «Батька», вроде бы крутит хвосты лошадям, и при этом – высокие технологии, криптовалюты. На самом же деле, если копнуть поглубже ПВТ, то экономика Беларуси была выстроена следующим образом. За деньги России, за скидочный газ и другие истории содержались неэффективные предприятия, которые являются «гордостью Беларуси». Но которые 26 лет не модернизировались, стали совершенно неконкурентоспособны. И их покупателем в основном была Россия. А ПВТ давал красивую «картинку». Там порядка 30 тысяч программистов - сам парк Беларуси высоких доходов не пр осил в силу того, что льготы были даны любые, – но программисты получали высокие зарплаты и тратили их в Минске. Это было достаточно красивой историей», - пояснил собеседник НСН.





По его мнению, Лукашенко сейчас наносит удар не только по высоким технологиям в Беларуси, но и по экономике в целом.





«Это вопрос уже либо психологический, либо политический. В медицине есть такие эффекты, когда пациент сам себя хоронит. Когда отказывается выполнять рекомендации врачей. История с закрытием предприятий идет рядом с историей с оружием: президент с автоматом – это дикость. Мне кажется, это что-то геронтологическое, возрастное. Когда уровень фатального недоверия к народу настолько высок», - заключил эксперт.