У БНБ «всё прекрасно»: cбоило из-за нового процессинга





Вскоре после этого перестал грузиться сайт банка. dev.by дозвонился исполнительному директору БНБ Алесе Фроловой с вопросом, что случилось.





— На самом деле, у нас ничего не случилось, — сказала Алеся Фролова. — Всё работает, клиент, который опубликовал этот пост — я сама с ним общалась — уже удалил его. Это единичная ситуация: в связи с тем что на прошлой неделе мы переходили на новый процессинг, у нас есть определённые технические сбои, но они не носят системный характер. У нас проходят платежи и работает сайт, но, возможно, из-за того что данный пост был опубликован в телеграм-канале, где более 2 млн подписчиков, страница из-за большого трафика временно не открывается. Но если попробуете чуть позже, всё получится.





Мы работаем в прежнем режиме: всё стабильно, всё прекрасно, никаких системных технических сбоев у нас нет. А в ситуации нашего клиента сейчас разбираемся: если есть техническая проблема, будем устранять. Сразу после поста я лично сделала тестовый платёж в адрес своего мобильного оператора — он прошёл.