Дылевского задержали вчера рядом с заводом. Он встретился там с коллегами: обсуждали ситуацию на МТЗ, в том числе забастовку. В суде стало известно, что сотрудники Партизанского РУВД внимательно изучают переписку рабочих в телеграм-канале «МТЗ 97%». Милиция расценила действия Сергея Дылевского как организацию несанкционированного мероприятия. И хотя свидетели-милиционеры не помнят, кто и что говорил на митинге, судья назначила Дылевскому арест на 10 суток.





Сергей Дылевский рассказывает обстоятельства своего задержания 24 августа:





— Приехал на Тракторный завод к 11 часам, хотел обсудить с друзьями и знакомыми ситуацию на заводе. Люди вышли с перерыва поговорить с нами. Подошел заместитель генерального директора по идеологической работе, чтобы ответить на наши вопросы. И подъехал автозак, нас забрали.





— Обсуждали забастовку, невыход на работу? — уточняет судья Елена Капцевич.





— Да, все сейчас это обсуждают, — поясняет Дылевский.





— А вопросы общественно-политической жизни?





— Нет, мы обсуждали ситуацию на заводе, что часть хочет бастовать, часть не хочет.





— Кто был инициатором встречи?





— Люди. Я в телеграмме написал, что приеду.





— Сколько человек участвовало в обсуждении?

— До 40.





— Давалось ли вам разрешение Мингорисполкома на данное мероприятие?





— На встречу с друзьями и знакомыми? Нет, не давалось.





Как стало известно из материалов дела, рапорт на Дылевского составил заместитель начальника милиции общественной безопасности Партизанского РУВД Александр Близнюк. В суде выяснилось, правда, что протоколы Дылевского несколько раз меняли и переписывали. Так, сначала сотрудника МТЗ обвиняли в том, что он через мессенджер призывал выйти людей на митинг. В суде зачитали другой протокол: Дылевский собрал рабочих на митинг, где обсуждал с ними забастовку и общественно-политическую ситуацию в стране. Второй свидетель, командир патрульно-постовой службы Партизанского РУВД Алексей Чуйко, как и Близнюк, не может вспомнить, что точно говорил Дылевский и другие участники встречи.





— Как вы не можете вспомнить? Это же было вчера, — обратилась к Чуйко адвокат Дарья Липкина.





— Там было про невыход на работу и всеобщую забастовку.





— А обсуждение работы органов власти? — уточняет у свидетеля судья.





— Сейчас не припомню, — отвечает командир патрульно-постовой службы.