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Караник наводит в Гродно "порядок"? Задержаны более 20 работников "Гродно-Азота"

Около получаса назад были задержаны сотрудники ОАО «Гродно Азот».

Инцидент произошёл в не рабочее время. Работники просто прогуливались по городу, как вдруг к ним подъехал автобус, наполненный сотрудниками милиции и тихарями, сообщает телеграм-канал nexta_live. 

Задержано более 20 человек. Все они сейчас находятся в РОВД.

Подробности выясняются.

Напомним, экс-министр здравоохранения Караник, скомпрометировавший себя во время эпидемии коронавируса, в минувшую субботу был назначен главой Гродненского облисполкома.
"Белорусский партизан"
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