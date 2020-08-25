Инцидент произошёл в не рабочее время. Работники просто прогуливались по городу, как вдруг к ним подъехал автобус, наполненный сотрудниками милиции и тихарями, сообщает телеграм-канал nexta_live.





Задержано более 20 человек. Все они сейчас находятся в РОВД.





Подробности выясняются.





Напомним, экс-министр здравоохранения Караник, скомпрометировавший себя во время эпидемии коронавируса, в минувшую субботу был назначен главой Гродненского облисполкома.