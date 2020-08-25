Караник наводит в Гродно "порядок"? Задержаны более 20 работников "Гродно-Азота"
Около получаса назад были задержаны сотрудники ОАО «Гродно Азот».
Инцидент произошёл в не рабочее время. Работники просто прогуливались по городу, как вдруг к ним подъехал автобус, наполненный сотрудниками милиции и тихарями, сообщает телеграм-канал nexta_live.
Задержано более 20 человек. Все они сейчас находятся в РОВД.
Подробности выясняются.
Напомним, экс-министр здравоохранения Караник, скомпрометировавший себя во время эпидемии коронавируса, в минувшую субботу был назначен главой Гродненского облисполкома.
"Белорусский партизан"
18:02 25/08/2020
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