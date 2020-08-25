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Желающих купить недостроенный ТРЦ «Гулливер» снова не нашлось

Назначенные на 25 августа повторные электронные торги по продаже недостроенного торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» признаны несостоявшимися — заявок на участие в аукционе не поступило.

Это была уже третья попытка продать объект: прежние датируются октябрем 2019-го и апрелем этого года, пишут «Минск-Новости».
Цена недостроенного «Гулливера» постепенно снижается. Сначала за объект просили 22,3 млн рублей (10,8 млн долларов по курсу на момент торгов), затем — около 19,7 млн рублей (примерно 8 млн долларов). Тогда, как и сегодня, желающих купить недвижимость общей площадью 6 852 кв. м не нашлось.
На торгах 25 августа начальная цена была уже 17,728 млн рублей (около 6,6 млн долларов). Сейчас кредиторы вновь будут решать, понижать ли стоимость объекта еще на 10 %.
 
Многофункциональный комплекс «Гулливер» на  Притыцкого, 25, возле станции метро «Пушкинская» бралась построить компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами. Генподрядчиком выступала компания «Арэса-Сервис». В 2015 году работы на объекте были остановлены из-за недостатка средств. Недострой законсервировали. Осенью 2019-го его выставили на торги.
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