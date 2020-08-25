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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Беларуси обвалился рынок жилья

Положение дел на белорусском рынке недвижимости сильно изменилось после президентских выборов, вылившихся в массовые протесты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные местных риелторов и экспертов.

Как заявил изданию аналитик белорусского портала Realt.by Артем Сахаревич, просмотры объявлений о продаже и аренде жилья в день голосования 9 августа и после него обвалились более чем на 90 процентов. Спустя более чем десять дней интерес к квадратным метрам в целом остается низким.

По словам риелторов, большинство потенциальных покупателей заняли выжидательную позицию.

«Во-первых, это связано с перебоями в работе интернета. Во-вторых, в ситуации неопределенности и нестабильности люди делают правильный выбор: вначале думают о главном, вопросы приобретения недвижимости несколько отошли на второй план», — пояснила глава агентства «Смарт Риэлт» Татьяна Недерева-Архипец.

Ряд экспертов, впрочем, отметили, что в последние месяцы цены на недвижимость в стране менялись незначительно. Но они не исключают серьезного падения стоимости квадратных метров в обозримом будущем из-за ослабления национальной валюты, ухудшения условий кредитования и роста объемов предложения жилья.

Ранее сообщалось, что на фоне акций протеста белорусская валюта стремительно дешевеет. Доллар, евро и рубль держатся на максимумах. По расчетам на пятницу, 21 августа, американская валюта взлетела до максимума за 4,5 месяца, за один доллар давали 2,48 белорусских рубля. Евро стоил 2,94 рубля, а российский рубль — 0,337 рубля.
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