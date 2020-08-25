Волнения на «Беларуськалии» взвинтили цены на калий в Бразилии

Бразилия известна как крупнейший в мире спотовый рынок сбыта калийных удобрений. На этом рынке в июле Беларусь заняла первое место по продажам хлористого калия бразильским партнерам, предложив 507 тыс. т продукта по сравнению со 147 тыс. т в июле 2019 года, согласно данным GTT.





В январе-июле на долю Беларуси пришлось 24% всего импорта калия в Бразилию. За первые семь месяцев текущего года в Бразилию ввезено чуть более 6 млн т хлористого калия из-за рубежа.