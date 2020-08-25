- Большинство сотрудников сферы - молодежь, они более независимые и свободолюбивые, готовые к участию в протестных движениях. Трое наших сотрудников были задержаны, 28 человек написали заявления об увольнении, так как хотят уехать из страны. Пусть это небольшой процент сотрудников, но все же это показывает тенденцию - люди хотят жить в безопасной стране, - поясняет Игорь Мамоненко, генеральный директор ЗАО «БелХард Групп» - холдинг, который является одним из лидеров на восточноевропейском рынке производства программного обеспечения.





Глава компании уверен: если репрессии не угаснут, из страны массово начнут уезжать айтишники. Тем более что авторитет белорусского IT за последние пару недель сильно пошатнулся. Так, по словам Игоря Мамоненко, стало гораздо сложнее получать иностранные заказы.





- Заказчики сейчас более насторожено идут на заключение контрактов. Возможно, была какая-то команда не давать заказы белорусским айтишникам, я не могу этого гарантировать, но переговоры стали идти сложнее, - говорит собеседник.





Сильно ударила по репутации белорусских айтишников и ситуация с отключением интернета: теперь иностранные партнеры берут в расчет, что такие форс-мажорные обстоятельства могут возникнуть снова, и это не играет на руку индустрии. Между тем, «БелХард» не планирует вывозить своих сотрудников из страны.





- Во-первых, вывезти сотрудника за рубеж - это предоставить ему квартиру, это другие зарплаты, другие налоги. Это экономически не выгодно. И во-вторых, это противоречит той идее, которую я развивал все эти годы, - развитию проекта «IT-страна в Беларуси», - говорит Игорь Мамоненко.





В составе холдинга «БелХард» есть IT-Академия, которая обучает различным специальностям. По словам главы холдинга, средний возраст слушателей академии - 35 лет, среди них сейчас наиболее востребованы дипломы на английском языке. То есть определенная часть молодежи рассматривает курсы как трамплин для эмиграции, и спрос на них уже вышел на доковидный период.





Индустрия на распутье





Кирилл Голуб, IT-предприниматель, венчурный инвестор и член правления сети бизнес-ангелов Angels BAND, считает, что сейчас ситуация развивается слишком быстро и прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы.





- Объективно белорусский IT-бизнес - как классический аутсортинг, так и более современный бизнес, направленный на разработку продуктов, - еще не оправился в полной мере от постковидных эффектов, когда некоторые проекты были задержаны или заморожены. По некоторым проектам откладывалось поступление платежей или переносили какие-то работы, - говорит собеседник. - С учетом того, чтоб мы слишком быстро вошли в пред- и поствыборную турбулентность, сейчас трудно будет отделить фактический эффект от ситуации с выборами и ситуации с ковидом.





А вот если говорить об ожиданиях, то, по словам собеседника, вся IT-сфера, начиная с Парка высоких технологий и заканчивая рядовым разработчиком, сейчас находится на распутье.





- Если политическая ситуация войдет в позитивное русло, то все может закончиться хорошо. Во-первых, за последние годы появился очень большой задел в белорусской IT-отрасли. Соответственно, 60 000 сотрудников IT-компаний ПВТ станут тем локомотивом, который потянет за собой всю сферу. Большинство известных мне крепких профессионалов предпочли бы остаться здесь, и если ситуация станет лучше, они точно здесь останутся, а также приедут новые сотрудники. В случае же, если политическая ситуация не поменяется, то тогда будет рассматриваться всеми - и компаниями, и персоналиями - самый негативный сценарий. А это полное сворачивание каких-то работ, которые уже ведутся здесь и сейчас, анализ планов и их реализация по релокации, то есть вывозу компаний и отдельных сотрудников за границу, и, конечно, полное сворачивание инвестиционной активности, связанной с IT. Поскольку я сам сейчас занимаюсь венчурными инвестициями, то могу сказать совершенно точно, что если текущий режим сохранится, об иностранных инвестициях не может идти и речи: о белорусских стартапах можно будет забыть надолго, - уверен собеседник.





Айтишники могут уехать





Он поясняет, что сейчас абсолютное большинство крупных белорусских IT-компаний прорабатывают сценарий полной или частичной релокации самым серьезным образом.





- Они ведут переговоры со своими прямыми партнерами, зарубежными консультационными компаниями, для того чтобы в случае, если этот сценарий придется реализовывать, уже все было готово и оставалось только, образно говоря, нажать несколько кнопок и запустить процесс, - говорит Кирилл Голуб.









По его словам, по последним данным только в ПВТ зарегистрировано более 800 компаний, общее число их сотрудников превышает 60 000.





- Средняя зарплата сотрудника - 4700 рублей (на конец 2019 года по данным ПВТ. - Авт.). Если мы перемножим, то получим сумму, которая ежемесячно начисляется сотрудникам. Понятно, что 60 000 человек никуда не денутся ни в одночасье, ни даже в течение нескольких месяцев, но динамика оттока в случае, если политический кризис не разрешится позитивно, будет прогрессировать, - поясняет собеседник. - Это самым прямым образом скажется на тех, кто не задействован в IT, потому что основная часть зарплат тратится ими здесь, в Беларуси. Конечно, часть накапливается в виде вкладов или денег на карт-счетах, но существенная часть идет на потребление, в первую очередь, сферы услуг. Соответственно, на рынке услуг - особенно сектора средней и высокой ценовой категории - будет заметное сокращение спроса. В сегментах выше среднего, верхнего и премиального складывается особая картина. Он должен был начать восстанавливаться к сентябрю, но сейчас очевидно, что этого восстановления не будет. Это будет второй удар после пандемии, и сейчас трудно сказать, какой будет сильнее.





В Парке высоких технологий пояснили, что пока не готовы раскрывать свои планы и комментировать ситуацию.





- Мы пока не видим полную и объективную картину, сейчас сложно сказать, когда она выстроится, - отметили в пресс-службе ПВТ.





А В ЭТО ВРЕМЯ





Компания Viber закрывает белорусский офис. Такое решение было принято на фоне протестов и блокировки интернета во время и после выборов. Офис Viber находился в центре города, недалеко от Площади Победы, довольно близко к месту протестов. Закрыть его решили для обеспечения безопасности сотрудников - теперь они будут работать удаленно. Гендиректор компании Джамел Агауа в интервью Forbes отметил, что двоих сотрудников компании задержали на улице без видимых причин. Одного сотрудника уже отпустили, второй находится в больнице с серьезными травмами.