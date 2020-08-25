— Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, — комментирует TUT.BY адвокат Олег Дубовец, который представляет интересы обвиняемого Владимира Тихини.





Вопрос, когда Тихиня вышел на свободу, адвокат не смог уточнить. Бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня по-прежнему остается фигурантом уголовного дела, обвинения с него не сняты. Ему вменяют подстрекательство к даче взятки.





Напомним, Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов. В конце 2019 года ушел в отставку, а через некоторое время на него надели наручники.





«Сахарное дело» началось в конце января 2020 года: сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании, несколько бизнесменов и Владимира Тихиню. Чтобы надеть наручники на директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, развернули

самолет «Белавиа» Минск — Мюнхен над Вроцлавом и вернули в Гродно. Этим рейсом Криштапович летел в отпуск. Все фигуранты были водворены в СИЗО КГБ. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.





В феврале в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1» показали специальное расследование «Сахарная мафия». Основным спикером был Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ. Как рассказали в комитете, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.





«Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», — говорил закадровый голос.





В чем заключалась роль Владимира Тихини? По данным КГБ, он сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них разыскных мероприятий, давал советы по конспирации, учил зачищать следы, гарантировал им прекращение проверочных мероприятий и за это получал незаконное денежное вознаграждение. Последнее поручение для Тихини — не допустить на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного человека, при котором схема не могла бы существовать.





— Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался, — так уголовно ело в июне комментировал заместитель генпрокурора Алексей Стук.





Оперативно получить комментарий в КГБ, касающийся изменения меры пресечения Владимира Тихини, не удалось.





По сведениям "Белорусского партизана" Владимир Тихиня в "американке" некоторое время сидел в одной камере с Виктором Бабарико.