Лукашенко заговорил о рефинансировании госдолга. Но кто ж ему сейчас даст денег?
Александр Лукашенко принял сегодня первого вице-премьера Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова.
Говорили о бюджете и внешнем долге. При этом Лукашенко произнес слово «рефинансирование».
«Если его (внешний госдолг. — Прим. OL) надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
По данным Минфина Беларуси, на 1 июля внешний госдолг составлял $18 млрд (рост к началу года — 5,3%).
Больше всего выплат приходится на Россию (правительству и банкам). На втором месте — Китай (банки).
Но получение новых кредитов на погашение старых даже от этих лояльных к режиму Лукашенко государств под большим вопросом.
Источник: officelife
12:45 25/08/2020
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