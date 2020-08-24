В сентябре подорожают некоторые марки сигарет

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 23 марок табачных изделий.





В частности, подорожают 19 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», а также 4 бренда, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг».





Цены вырастут на 4-10 копеек.





Стоимость сигарет, производимых гродненской табачной фабрикой «Неман» и ООО «Интер Тобакко», а также сигарет, импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», останется без изменений.





Кроме того, на рынке появятся новые бренды.





Так, «Неман» представит в сентябре 4 марки: Rothmans of London Blue (2,55 рубля), Rothmans of London Silver (2,55 рубля), Rothmans Click Amber (2,60 рубля) и Rothmans Click Coral (2,40 рубля).





В свою очередь, «Табак-инвест» введет в этом месяце 2 марки: Корона Kalipso Slim 100 (1,60 рубля) и Camel Studio Tropical Crush (2,50 рубля).