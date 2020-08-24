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В сентябре подорожают некоторые марки сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 сентября 2020 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 23 марок табачных изделий.

В частности, подорожают 19 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», а также 4 бренда, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг».

Цены вырастут на 4-10 копеек.

Стоимость сигарет, производимых гродненской табачной фабрикой «Неман» и ООО «Интер Тобакко», а также сигарет, импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», останется без изменений.

Кроме того, на рынке появятся новые бренды.

Так, «Неман» представит в сентябре 4 марки: Rothmans of London Blue (2,55 рубля), Rothmans of London Silver (2,55 рубля), Rothmans Click Amber (2,60 рубля) и Rothmans Click Coral (2,40 рубля).

В свою очередь, «Табак-инвест» введет в этом месяце 2 марки: Корона Kalipso Slim 100 (1,60 рубля) и Camel Studio Tropical Crush (2,50 рубля).
Belmir.by
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