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«Яндекс» начал эвакуацию сотрудников из Минска

По данным The Bell, компания «Яндекс» начала перевозить сотрудников из Минска в Россию после инцидента с вооруженными людьми. Всего в белорусской столице до недавнего времени на эту компанию работали 300 человек.



Источники The Bell утверждают, что ранее белорусские силовики хотели получить данные о поездках на «Яндекс.Такси», но им это не удалось.

В пресс-службе «Яндекса» ТАСС подтвердили информацию об эвакуации сотрудников из Минска.

Как сообщалось, 13 августа вооруженные люди в черном заблокировали минский офис «Яндекса». Позже стало известно, что это обыск. Его проводили сотрудники ГУБОПиК МВД.

Это событие стало одной из причин закрытия белорусского офиса Rakuten Viber. Гендиректор компании Джамел Агауа заявил, что, если ситуация в Беларуси не улучшится, Viber, скорее всего, больше не будет инвестировать в страну.
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