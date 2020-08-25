На открытии торгов белорусский рубль продолжил лететь в пропасть

Утром 25 августа стоимость доллара выросла до максимума за 5 месяцев, евро третий раз подряд обновил исторический максимум. Рубль РФ вблизи максимума за три месяца.





Стоимость корзины валют подскочила на 1,76%. С начала недели на 2,94%, а с начала месяца на 5,91%. Получилось, что ослабление белорусского рубля за последние два дня было приблизительно таким же, как за предыдущие три недели августа.





Белорусская валютно-фондовая биржа

По информации https://banki24.by по состоянию на 11:06:





Курс доллара рванул вверх до 2,6016 BYN/USD. Выше доллар поднимался лишь однажды, это было 23 марта 2020, когда он установил исторический максимум на уровне 2,6396 BYN.





За две недели после выборов стоимость доллара выросла уже на 15 копеек.





Курс евро подскочил до 3,0733 BYN/EUR и уже третий раз подряд обновил абсолютный максимум. С начала августа он обновляется уже седьмой раз.





Курс российского рубля улетел вверх до 3,4949 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за три месяца.