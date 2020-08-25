Экономику дубинками не оживишь

Мы беседуем с кандидатом экономических наук Александром Сосновым через несколько дней после выборов. Эмоции в нынешней ситуации, сами понимаете, бьют через край, как у всех нормальных людей. Человеку, в знак протеста отказавшемуся от должности министра труда еще в 1996 году, я задаю вопросы не о том, как голосовали и протестовали. Речь идет о сфере, которая дубинками не управляется.





— Перед выборами нам не раз говорили о росте белорусской экономики, которую власть якобы спасла от коронавируса. На ваш взгляд, это так?





— От коронавируса надо было спасать людей, а не экономику, поскольку она болеет совсем другой болезнью. И ход этой болезни показывает, что в ближайшее время вряд ли можно ожидать улучшения ситуации, поскольку наши власти заботит не столько эффективность производства, сколько политическая составляющая производственных отношений.





Безусловно, свою лепту в ухудшение экономических показателей добавил и коронавирус. Его влияние состоит не только в том, что упало производство, но и в том, что существенно снизился спрос на нашу продукцию у потребителей за пределами страны. Стремление сохранить объемы производства продукции привело к затовариванию складов, дополнительному омертвлению оборотных средств, ухудшению и без того не лучшего финансового положения многих предприятий, особенно государственных.





Если же еще учесть негативные перспективы всякого рода дотирования нашей экономики со стороны восточного соседа, то надежд на улучшение ситуации немного.





— Как скажется на нашей экономике то, что сейчас происходит?





— Если речь идет о событиях, последовавших после дня голосования, то все будет зависеть от того, насколько эти последствия повлияют на работающее население. На мой взгляд, власти будут стремиться сбить протестный потенциал, используя точечно политику кнута и пряника, в результате каких-либо резких изменений в экономике удастся избежать. Но ожидать преодоления общей тенденции последних лет к снижению не приходится.





— Как бывший министр труда относится к призыву не трудиться?





— Как простой человек, а не только бывший министр, я неодобрительно отношусь к призыву не трудиться. Но в конкретных случаях трудящиеся должны иметь возможность с помощью забастовки, как крайней меры, добиваться от работодателей улучшения своих экономических условий. Не отрицаю я и возможность политических забастовок как методов борьбы с зарвавшимся руководством, не желающим обеспечивать конституционные права и свободы граждан.





— Возможна ли забастовка в белорусских условиях?





— В свое время Верховный Совет 12-го созыва разработал подробный и корректный свод норм, регулирующих отношения трудящихся и работодателей, включая порядок проведения забастовок. Сегодня, на мой взгляд, все возможности проведения забастовок с экономическими требованиями власти сознательно перевели на политический уровень, существенно изменив соответствующее законодательство и практику его применения. Поэтому любые попытки проявления недовольства со стороны работников власти будут подавлять силовыми методами, ссылаясь на «внешних кукловодов», «проплаченных марионеток», «пятую колонну».





— На ваш взгляд, с какими экономическими потерями нам придется столкнуться?





— Здесь ничего нового добавить к тому, что было и есть, вряд ли получится. Это и инфляция вкупе с ростом цен и падением курса национальной валюты, это и последствия импортозамещения с вымыванием качественных импортных товаров, и снижение жизненного уровня по сравнению с соседями. Я не вижу каких-либо признаков улучшения жизни при этой власти для значительного большинства нашего населения.







