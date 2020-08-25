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Цена акций Apple впервые превысила $500

Стоимость акций компании Apple увеличилась на треть и впервые превысила 500 долларов за одну ценную бумагу, свидетельствуют данные торгов.




На бирже NASDAQ акции Apple подорожали на 2,8% – до 511 долларов за штуку. Этой отметки стоимость ценных бумаг американской компании достигла впервые в истории.

В августе рыночная капитализация Apple превысила два триллиона долларов, а в конце июля она стала самой дорогой компанией в мире. С начала года акции Apple увеличились в цене почти на 70%.

Компания Apple была основана в 1976 году, она занимается выпуском персональных и планшетных компьютеров, плееров, смартфонов, умных часов и ПО.
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