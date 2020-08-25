+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сколько нужно заплатить за школьные учебники в новом учебном году

Стоимость учебников для школьников 1–11-х классов составит 13,5 руб. в 2020/2021 учебном году. Плата за пользование пособиями регламентирована постановлением Совета Министров № 621

В соответствии с документом родители оплачивают комплекты учебников по единому тарифу, независимо от класса, в котором учится ребенок. Сумма платы за пособия 1–11-х классов составляет 0,5 базовой величины (сейчас БВ составляет 27 руб.). Для льготных категорий граждан предусмотрена скидка 50 %, а школьники из социально незащищенных семей книги получат бесплатно, пишет minsknews.by.

К слову, в прошлом учебном году стоимость пособий для учащихся учреждений общего среднего образования составляла 12,75 руб. Следовательно, в нынешнем учебники подорожали на 75 коп.

Внести плату необходимо до 1 октября. Сделать это можно как в отделениях «Беларусбанка», так и посредством ЕРИП.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]