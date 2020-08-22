Как указывают аналитики, рост валового внутреннего продукта за истекающую пятилетку не дотянет и до 107% при задании 112,1– 115%. Среднегодовой прирост производительности труда снизился с 5,82% в 2006–2009 годах до 1,09% в уходящей пятилетке. По данным Белстата, ВВП за первое полугодие снизился на 1,7%. При этом отмечается ускоренный рост убытков и без того нерентабельных предприятий. На 1 июля они составили 5 миллиардов 523,8 миллиона рублей. Отдельные предприятия до 60% и более своей выручки расходуют на погашение кредитов.





В 2020 году правительство обещало отказаться от выдачи госпредприятиям так называемых нерыночных (директивных) кредитов под заниженные ставки. Но это угроза на словах. А в реалиях все наоборот. Так, в 2019 году утвержденный по ним лимит был повышен с 800 до 984 миллионов рублей, на текущий год он был утвержден в размере 740 миллионов рублей, а затем пересмотрен до 1 миллиарда 260 миллионов. Скорее всего, и этот лимит будет превышен. Его обнуление перенесено на 2021 год. Надо иметь в виду, что заниженные кредитные ставки банкам компенсируются из бюджета. Вероятно, с помощью столь масштабной бюджетной поддержки госпредприятий власти стремятся сохранить объем ВВП хотя бы на уровне 2019 года.





Сам бюджет испытывает постоянные напряжения, связанные с предвыборными расходами, растущей долговой нагрузкой по обслуживанию госкредитов. По закону о республиканском бюджете на 2020 год, предельный его дефицит должен составить 995,1 млн рублей. Но уже по итогам полугодия он вырос до 2,153 млрд рублей. По данным Минфина, дефицит может разрастись до 5 и более миллиардов рублей, то есть в пять раз больше, чем по первоначальному прогнозу.









Чтобы профинансировать растущий дефицит, власти хотят израсходовать профициты бюджетов прошлых лет, а значит, оставить экономику без какой-либо заначки на 2021 год. Министерству ничего не остается, кроме как активизировать свою деятельность по размещению своих валютных облигаций на внутреннем рынке. Начиная с января оно размещало ежемесячно выпуски на 3–4 десятка миллионов долларов. В июле Министерство финансов не разместило ничего. Равно как в июле на бирже и Нацбанк из-за повышенного спроса на валюту не смог пополнить золотовалютные резервы страны. 3 августа Министерство финансов сумело разместить облигаций на 75 миллионов долларов под 2,25% годовых и анонсировало их выпуск еще на 50 миллионов долларов под 4,5% со сроком обращения 7,5 года. Еще до коронакризиса Минфин запланировал взять с внутреннего рынка 600 миллионов долларов, но с начала года Министерство насобирало только 210 миллионов.





Следует напомнить, что в программе развития экономики на следующую пятилетку отдельную заботу власти решили проявить о лояльных бюджетниках. Планируется повышение средней зарплаты педагогических работников до 100% к средней по стране, профессорско-преподавательского состава и отдельных категорий работников здравоохранения – до 150%. Также можно напомнить, что обещания подобного рода давались правительством неоднократно и ранее. Но у нас, как известно, обещанного три года ждут, а то и вообще не дожидаются. Пятисотдолларовую зарплату белорусы, кстати, ждали 10 лет. За это время произошел такой рост цен, что благосостояние людей при этом не улучшилось, а ухудшилось.





Но вернемся к финальному положению государства. Трудности с приобретением валюты на внутреннем рынке имеются не только у Министерства финансов и Нацбанка, но и у населения и предприятий. На рынке даже возникли панические настроения, связанные, с одной стороны, с падением экспортной выручки, с другой – с накачиванием зарплат перед выборами. Банки стали терять депозиты как в валюте, так и в рублях. Покупка валюты населением на чистой основе (за минусом продажи) составила в июле 215,6 миллиона долларов. За 59 месяцев больше валюты белорусы скупили на чистой основе только в марте, когда был пик девальвации рубля. Чистая покупка валюты предприятиями и населением вместе составила 162,1 миллиона долларов. Годом ранее была чистая продажа на 353,2 миллиона.





В июне Министерство финансов разместило среди западных инвесторов два новых выпуска евробондов на 1,25 миллиарда долларов. Это связано с тем, что Россия практически отказала Беларуси в финансовой поддержке. Еврооблигации приобрели инвесторы из США (54%), Великобритании (22%), континентальной Европы (20%). Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сделало заявление о послевыборной ситуации в Беларуси: «На наш взгляд, перспективы введения международных санкций в ответ на то, как власти реагируют на ситуацию после выборов, растут». Это может привести к закрытию доступа Беларуси к международным рынкам капитала. Новые санкции могут еще больше ослабить экономику страны и вконец подорвать и так ограниченное доверие зарубежных инвесторов.





Да, А.Лукашенко со своей диктаторской политикой довел ситуацию в стране до критического уровня. Нелегкие времена ждут нас всех. Хоть бы не свалиться в пропасть.





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Данный материал должен был быть опубликован в газете «Народная Воля» за 21 августа (№66), но по указанию из Администрации президента этот номер не был отпечатан в типографии «Белорусского Дома печати».















