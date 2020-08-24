«Брестское пиво» уходит в частные руки

Владельцем «Брестского пива» стала компания «Мульти Трейд Групп», сообщил Onliner антикризисный управляющий пивоваренного завода Димитрий Поливко. Ожидается, что осенью новое руководство выйдет на завод, расплатится со всеми долгами и переделает производство так, чтобы оно генерировало деньги вместо убытков.





— Пока что предприятие в санации, — рассказал Димитрий Поливако. — Сезон проходит сложно. Однозначно необходимо вливание инвестиций для того, чтобы была возможность расширить рынок сбыта. Сами не выкарабкаемся. Выходов было два: или инвесторы, или закрытие.





Теперь порядок такой: мы ведем работу по заключению мирового соглашения с кредиторами. Потом предприятие выходит из процедуры экономической несостоятельности. Затем новый владелец назначает своего руководителя и полноправно начинает управлять всеми процессами. Государство поставило свои условия: сохранение профиля, числа рабочих мест, зарплаты и платежи по мировому соглашению (оплата долгов). Думаю, в течение месяца-полутора мы эти вопросы закроем. Осенью новые хозяева должны приступить к работе.





Кто такие «Мульти Трейд Групп»?





По информации «Вечернего Бреста» , ООО «Мульти Трейд Групп» зарегистрировано в Москве и является частью армянского концерна «Мульти Групп». В состав компании входят такие известные предприятия, как Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», «Пивоваренный завод „Котайк“» и многие другие. В том числе «БК — Горна Баня» из Софии. Ожидается, что именно эта компания будет развивать производство и выпуск продукции на «Брестском пиве».





«БК — Горна Баня» стала одним из ведущих производителей бутилированной минеральной и столовой воды, газированных безалкогольных напитков в Болгарии. Восемь лет назад занялась также выпуском фруктовых соков и нектаров





Дело о банкротстве «Брестского пива» было возбуждено летом 2014-го.





Многочисленные попытки продажи оставались несостоявшимися по причине отсутствия заявок.





Брестской области принадлежал 1 911 557 акций ОАО, или почти 90%. На продажу выставлялся весь пакет акций, начальная стоимость которого оценивалась в 163 млрд 620 млн неденоминированных белорусских рублей (около $11 млн). По мнению государства, через три сезона, в конце 2017 года, «Брестское пиво» под новым руководством должно было выйти на прибыльную работу.





Брестский пиввинкомбинат, впоследствии преобразованный в ОАО «Брестское пиво», был основан в 1970 году.