Россия ужесточает выдачу кредитов другим странам. Коснется ли это Беларуси?
Минфин России подготовил проект постановления правительства, ограничивающий выдачу госкредитов другим странам. Подготовка документа обосновывается тем, что решения о выдаче займов всегда были политическими и отсутствовали порядок и какой-либо анализ такой процедуры.
Заемщик для принятия решения о выдаче госкредита будет скрупулезно оцениваться по восьми критериям. Один из них — напряженное социально-экономическое положение в стране.
Будут проверяться долговая устойчивость страны-заемщика, соотношение его совокупного внешнего и государственного долга, характер отношений с международными финансовыми организациями, а также то, как выстраивались финансовые отношения с РФ.
Принятие проекта может напрямую затронуть и нашу страну, для которой Россия — основной кредитор. Однако для отказа в выдаче кредитов Кремль должен признать происходящее в Беларуси социально-политическим кризисом.
Сейчас же в России ситуацию в Беларуси кризисом пока не считают, президент Путин одним из первых признал победу Лукашенко на выборах, которые прошли 9 августа.
Источник: officelife
15:50 24/08/2020
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