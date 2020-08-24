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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Россия ужесточает выдачу кредитов другим странам. Коснется ли это Беларуси?

Минфин России подготовил проект постановления правительства, ограничивающий выдачу госкредитов другим странам. Подготовка документа обосновывается тем, что решения о выдаче займов всегда были политическими и отсутствовали порядок и какой-либо анализ такой процедуры.

Заемщик для принятия решения о выдаче госкредита будет скрупулезно оцениваться по восьми критериям. Один из них — напряженное социально-экономическое положение в стране. 

Будут проверяться долговая устойчивость страны-заемщика, соотношение его совокупного внешнего и государственного долга, характер отношений с международными финансовыми организациями, а также то, как выстраивались финансовые отношения с РФ.

Принятие проекта может напрямую затронуть и нашу страну, для которой Россия — основной кредитор. Однако для отказа в выдаче кредитов Кремль должен признать происходящее в Беларуси социально-политическим кризисом. 

Сейчас же в России ситуацию в Беларуси кризисом пока не считают, президент Путин одним из первых признал победу Лукашенко на выборах, которые прошли 9 августа.
Источник: officelife
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