На бирже полный обвал! А евро еще и на максимуме за всю историю

С начала августа корзина валют подорожала уже на 4,08%, а с начала года на 11,83%.





В августе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже проводились уже 16 раз и лишь однажды на самых первых торгах месяца белорусский рубль смог подорожать к валютной корзине.





Курс доллара подскочил на 0,0338 BYN до 2,5554 BYN/USD и превысил максимум за 4,5 месяца.





Доллар непрерывно дорожает уже шестые торги подряд. За это время его курс вырос на 0,0990 BYN.





Рост курса доллара за период после выборов составил 0,1072 BYN, но до исторического максимума, который был установлен на торгах 23 марта 2020 на уровне 2,6396 BYN/USD, ещё не дотянул.





Если скорость ослабления белорусского рубля не замедлится, то новый рекорд мы увидим уже на текущей неделе.





К моменту публикации самый выгодный курс продажи доллара в Минске составляет 2,61 BYN/USD. Максимальный курс продажи доллара в некоторых обменниках доходит до 2,67 BYN.





Сегодня объём торгов долларами составил почти 95 миллионов, это максимум с 30 января 2015 года, когда на бирже было продано 120 миллионов долларов.





Курс евро обновил исторический максимум, подорожав ещё на 0,0371 BYN до 3,0190 BYN/EUR.





Официальный курс евро Нацбанка Беларуси впервые превысил 3 рубля.





Минувшая неделя оказалась богата на исторические максимумы — за пять дней евро устанавливал рекорд четыре раза.





После выборов стоимость евро выросла на 0,1219 BYN. Курс продажи наличного евро уже давно во всех обменниках перевалил за 3 рубля.





Курс российского рубля вырос ещё на 0,0348 BYN до 3,4353 BYN/100 RUB — максимума за 53 дня.





Сотня российских рублей после выборов подорожала на 0,1104 BYN.









Итоги недели 17—21 августа 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам:





доллар +0,0652 BYN (+2,65%);

евро +0,0815 BYN (+2,81%);

сотня российских рублей +0,0420 BYN (+1,25%);

валютная корзина +1,99%.