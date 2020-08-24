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Петриковский ГОК начал отгрузку удобрений

Петриковский горно-обогатительный комбинат (ГОК, Гомельская область) ОАО «Беларуськалий» (Солигорск, Минская область) отгрузил первую партию удобрений объемом 28,64 т, сообщается в телеграм-канале предприятия.


«Партия розово-красного мелкого хлористого калия объемом 28,64 тонн была отгружена со склада Петриковского рудоуправения навалом в автотранспорт», сказано в сообщении.

Заказчиком первой партии продукции выступило местное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесье-Агроинвест».

Как сообщалось ранее, ОАО «Беларуськалий» планирует произвести на Петриковском горно-обогатительном комбинате около 100 тыс минеральных удобрений до конца 2020 г. Пятая по счету обогатительная фабрика ОАО «Беларуськалий» будет выпускать мелкий и гранулированный хлористый калий.

Беларуськалий 30 января 2020 г выпустил первую партию калийных удобрений из руды Петриковского ГОКа. Строительство Петриковского ГОКа начато в августе 2014 г. Его мощности рассчитаны на выпуск 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью их увеличения до 3 млн т. Выйти на проектную мощность Петриковский ГОК планирует в течение трех лет.

ОАО «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений, 100% акций предприятия принадлежат государству. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения. Доля предприятия в мировом экспорте калийных удобрений превышает 16%. Продукция поставляется в более чем 100 стран. Экспорт осуществляется через ОАО «Белорусская калийная компания».
ПРАЙМ-пресс
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