Нацбанк остановил кредиты овернайт. И это очень плохой знак

Текущую ситуацию на финансовом рынке можно охарактеризовать просто - уже плохо, но нужно готовиться к худшему. Политический кризис, дополнился экономической формой противостояния власти и народа – экономическим бойкотом, пишет Политический кризис, дополнился экономической формой противостояния власти и народа – экономическим бойкотом, пишет infobank.by





Порядочные граждане стали вести себя сильно беспорядочно. Вкладчики, наученные горьким опытом предыдущих девальваций, заметались в тревожных порывах. Забирают свои кровные. Понимают, что «могут сгореть». Остальные уже на уровне условного рефлекса бегут по обменникам.





При этом диалог между народом и властью как-то не задался от слова совсем.





Последняя вообще делает вид, что не слышит людей и даже не делает вид, что кого-то интересует мнение народа. Это касается многочисленных нарушений до выборов, математических фокусов во время выборов и жестокой расправы с несогласными после выборов.





Белорусы - мирный народ, в нашем генокоде очень сильно отпечаталась Великая Отечественная война. Поэтому все в основном за мирные формы протеста. Мирные марши, подача жалоб и т.д.





Одна из форм протеста это призыв к экономическому воздействию на власть.





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Имея за спиной богатый опыт перевода разных заявлений с языка чиновников на нормальный, наш народ сразу всё понимает.





Теперь давайте попробуем разобраться, какой сценарий ожидает нас, если достаточно большая часть людей действительно станет поступать таким образом? А что-то нам подсказывает, что люди так поступать все же будут.





Если беларусы после всех этих ужасов с тюрьмами, избиениями и разгонов мирных демонстрантов не боятся выходить на массовые митинги, то что стоит взять и не заплатить коммуналку пару месяцев? Тут даже идти никуда не надо :)





Неуплата налогов и массовый отказ людей от оплаты коммуналки приведет к уменьшению поступлений в бюджет. Соответственно, последуют проблемы с выплатой заработной платы бюджетникам. Понятно, что юридические лица полностью не откажутся от уплат налогов. Но уже стало очевидно, что многие начали максимально оптимизировать выплаты.





При этом не скажешь, что все - саботажники. Часть бизнесов попросту не смогли адаптироваться после коронокризиса. Других заставили задуматься такие «приятные» неожиданности, как отключения интернета, политическая обстановка в стране, травмы сотрудников (например, у Viber) и т.п.





Эти мотивы напрочь останавливают инвестиции, загоняют бизнес в тень и ведут к снижению остатков на счетах. Многие уже планируют перевод бизнеса в другие страны и расчеты через иностранные банки.





И вот мы видим что курс белорусского рубля уже покатился как камень с горы.





Как следствие – банковская система находится под огромным давлением.





Первый звоночек – это ситуация с Белгазпромбанком, когда власть показала, что банковская тайна и надежность хранения ценностей в ячейках ее не касается. Люди поняли, что так может произойти с любым банком и сделали выводы.





Что сейчас происходит с валютой всем известно – на нее идет охота.





Национальный банк находится между молотом и наковальней. С одной стороны, доллару нельзя дать быстро расти, ибо резкий рост только подстегнет маховик. А если тратить золотовалютные резервы на поддержание курса, то можно их все и потратить.





А где брать деньги?





За рубежом - уже проблематично, ибо почему-то все ждут, чем окончится политический кризис в нашей стране, зачем давать деньги в долг, когда есть большой риск их потерять?





Ну а занимать деньги на внутреннем рынке – продавая облигации?

Что-то пока не получается, причем настолько, что даже график решили не размещать

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Банки не готовы к развитию такой ситуации, они еще не отошли от коронавирусного падения доходов юридических и физических лиц, а тут пошла массовая скупка валюты и снятие вкладов. В данный момент ситуацию смягчает наличие безотзывных вкладов, которые так просто не снимешь.





Ситуация тяжелая и Национальный Банк вынужден что-то предпринимать.

Вот что такое ставка овернайт: «овернайт» позволяет сохранять доступ участников рынка к краткосрочной ликвидности, планировать управление ликвидностью и эффективно её перераспределять.





Говоря обычным языком – сейчас банки которым нужны деньги, не смогут быстренько отдолжить в Нацбанке эти деньги под небольшой процент.





Соответственно можно предположить что возврат отзывных вкладов может быть уже не в течении 5 дней, а гораздо большего времени.





Теперь можно подвести итог – стабильность на финансовом рынке очень сильно зависит от доверия участников рынка.





- Когда человек доверяет банку и размещает там свои сбережения.





- Когда банку доверяют зарубежные партнеры и дают ему деньги.





- Когда компания доверяет власти и делает долгосрочные инвестиции.





- Когда народ доверяет власти и знает, что в случае чего, он сможет добиться справедливости и вернуть свои деньги.





Сейчас у значительной части народа Беларуси доверия к существующей власти вообще нет, это подтверждается многочисленными маршами протеста и забастовками крупных предприятий.





А у некоторой части народа наоборот, есть желание навредить ей доступными способами.





И не надо быть предсказателем, что бы понять - ситуация будет ухудшаться, а когда ситуация ухудшается, то даже послушные и безотказные бюджетники будут винить в этом не протестантов, а существующую власть.











