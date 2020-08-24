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Производителю гидроцилиндров продлили срок санации

Срок санации ОДО "Белавтозапчасть" продлен до 10 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 августа 2020 года №485, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Совет Министров согласовал ходатайство Минского облисполкома о продлении до этой даты срока санации ОДО "Белавтозапчасть". Предприятие в процедуре санации с 2017 года.

Компания "Белавтозапчасть" основана в 2000 году. Специализируется на производстве гидроцилиндров для белорусской и зарубежной техники.
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