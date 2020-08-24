Производителю гидроцилиндров продлили срок санации





Совет Министров согласовал ходатайство Минского облисполкома о продлении до этой даты срока санации ОДО "Белавтозапчасть". Предприятие в процедуре санации с 2017 года.





Компания "Белавтозапчасть" основана в 2000 году. Специализируется на производстве гидроцилиндров для белорусской и зарубежной техники.