Украина усилила мониторинг рынка топлива из-за ситуации в Беларуси

"Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на территорию Украины, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", – сказано в сообщении пресс-службы.





Отмечается, что доля бензина и дизельного топлива, которые производятся и ввозятся на территорию Украины из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей.





Комитет в то же время предостерегает участников рынков от "любых антиконкурентных практик", которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и цены. Речь в том числе о создании искусственного дефицита горючего, необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо, а также о создании барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.





"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством", – предупредили в АМКУ.





Белорусские НПЗ – одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. По информации enkorr, за семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тысяч тонн), дизельного топлива – 25,8% (1,066 миллиона тонн), сжиженного газа – 16,6 тысячи тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума – 52% (233 тысячи тонн) по итогам января-июля 2020 года.











