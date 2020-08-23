+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Украина усилила мониторинг рынка топлива из-за ситуации в Беларуси

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил об усилении мониторинга рынка топлива в связи с возможным уменьшением объемов поставок из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте комитета.

"Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на территорию Украины, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", – сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что доля бензина и дизельного топлива, которые производятся и ввозятся на территорию Украины из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей.

Комитет в то же время предостерегает участников рынков от "любых антиконкурентных практик", которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и цены. Речь в том числе о создании искусственного дефицита горючего, необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо, а также о создании барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством", – предупредили в АМКУ.

Белорусские НПЗ – одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. По информации enkorr, за семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тысяч тонн), дизельного топлива – 25,8% (1,066 миллиона тонн), сжиженного газа – 16,6 тысячи тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума – 52% (233 тысячи тонн) по итогам января-июля 2020 года.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]