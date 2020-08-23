Разработчики заявляют протест насилию, жестокости, нарушением прав человека и выступают за то, чтобы остановить агрессию, расследовать все случаи пыток, гарантировать доступ в интернет:





— Мы поддерживаем свободу выражения и информации, которые необходимы для развития игровой индустрии в Республике Беларусь. Если эти условия не будут выполнены, то мы будем вынуждены рекомендовать нашим партнерам, через все доступные нам средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь.





Мы организуем помощь всем белорусским компаниям с переездом в другие страны по их выбору. Мы будем рекомендовать всем другим разработчикам и иным IT компаниям избегать инвестиций и сделок с Республикой Беларусь. Игры разрабатываются в сочетании творчества и технологий. Они не могут разрабатываться и наша индустрия не может процветать там, где подавляется Свобода».