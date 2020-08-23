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"Наша индустрия не может процветать там, где подавляется свобода": разработчики игр обратились к белорусским властям

Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) написала открытое письмо Александру Лукашенко и в ПВТ, сообщает TUT.by со ссылкой на сайт ассоциации.

"Наша индустрия не может процветать там, где подавляется свобода": разработчики игр обратились к белорусским властям
Разработчики заявляют протест насилию, жестокости, нарушением прав человека и выступают за то, чтобы остановить агрессию, расследовать все случаи пыток, гарантировать доступ в интернет:

— Мы поддерживаем свободу выражения и информации, которые необходимы для развития игровой индустрии в Республике Беларусь. Если эти условия не будут выполнены, то мы будем вынуждены рекомендовать нашим партнерам, через все доступные нам средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь.

Мы организуем помощь всем белорусским компаниям с переездом в другие страны по их выбору. Мы будем рекомендовать всем другим разработчикам и иным IT компаниям избегать инвестиций и сделок с Республикой Беларусь.  Игры разрабатываются в сочетании творчества и технологий. Они не могут разрабатываться и наша индустрия не может процветать там, где подавляется Свобода».
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