На работников барановичского авиазавода, которые выходили на акции протеста, составляют протоколы
По словам сотрудников предприятия, пока под протоколы «попали» пять человек.
Мирная акция протеста работников авиазавода, 20 августа. Фото: читатель Intex-press
Работники авиазавода рассказывают, что протоколы составляли 21 августа: некоторые – на заводе, некоторые – по месту жительства сотрудников предприятия.
Протоколы составлены по статье 23.34 Административного кодекса – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
Суть правонарушения, согласно протоколам, в том, что днем 20 августа работники авиазавода находились на стоянке предприятия, где проведение массового мероприятия не допускается, публично выражали личные и общественно-политические интересы и публично протестовали против действующей власти, осуществляли участие в пикетировании, на проведение которого не было получено разрешение Барановичского горисполкома.
– Я очень долго беседовал с сотрудником милиции, который составлял на меня протокол. О том, где в городе можно проводить массовые мероприятия, о том, что происходит в нашей стране. Спросил, предусмотрено ли наказание за то, что мы просто будем выходить на улицу и делать зарядку. Сказал, что нет. Значит мы будем поддерживать ЗОЖ и делать зарядку, – говорит работник авиазавода Игорь.
Протокол, составленный в отношении одного из работников авиазавода г. Барановичи
Часть 1 стать 23.34 (именно она указана в протоколах) влечет предупреждение, наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (до 810 рублей) или административный арест.
Суд над работниками авиазавода состоится 24 августа.
Фото предоставлено читателем
11:18 23/08/2020
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