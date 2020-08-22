Суть правонарушения, согласно протоколам, в том, что днем 20 августа работники авиазавода находились на стоянке предприятия, где проведение массового мероприятия не допускается, публично выражали личные и общественно-политические интересы и публично протестовали против действующей власти, осуществляли участие в пикетировании, на проведение которого не было получено разрешение Барановичского горисполкома.





– Я очень долго беседовал с сотрудником милиции, который составлял на меня протокол. О том, где в городе можно проводить массовые мероприятия, о том, что происходит в нашей стране. Спросил, предусмотрено ли наказание за то, что мы просто будем выходить на улицу и делать зарядку. Сказал, что нет. Значит мы будем поддерживать ЗОЖ и делать зарядку, – говорит работник авиазавода Игорь.





Протокол, составленный в отношении одного из работников авиазавода г. Барановичи





Часть 1 стать 23.34 (именно она указана в протоколах) влечет предупреждение, наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (до 810 рублей) или административный арест.





Суд над работниками авиазавода состоится 24 августа.





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