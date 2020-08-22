Прогноз курса рубля на неделю: не исключены резкие колебания

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе вырос, как и ожидалось, но намного значительнее: на 2,7% – до 2,5216 рубля за доллар. Причину такого скачка вряд ли можно было предвидеть: Национальный банк РБ в пятницу 21 августа резко ускорил темпы роста стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля.





Аналогичный курс евро за неделю поднялся на 2,8%, достигнув 21 августа 2,9819 рубля за евро.





В то же время, средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ увеличился за неделю на 1,3% и составил 21 августа 3,4005 белорусских рубля за 100 российских.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла на 2%, а среднедневной объем торгов иностранными валютами на бирже поднялся до 196,2 млн. рублей со 155,3 млн. рублей на предыдущей неделе.





Таким образом, Нацбанк, который перед выборами президента и сразу после них обеспечивал постепенное и небольшое увеличение стоимости валютной корзины и курса доллара, внезапно изменил свою политику. Возможно, в банке решили, что уже нет смысла поддерживать видимость стабильности, так как острая фаза событий после выборов уже прошла, и стало ясно, что хуже уже не будет. Поэтому ему выгоднее опускать курс рубля быстрее, чтобы уменьшить сами интервенции.





Не исключено, что действия Нацбанка стали реакцией на рост спроса на иностранную валюту со стороны населения в банковских обменных пунктах, вызванный распространяемыми через телеграмм-каналы слухами о намерении правительства заморозить валютные вклады, призывами покупать валюту и снимать деньги с вкладов. В некоторых обменных пунктах возник дефицит наличной валюты.





В связи с этим первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков даже сказал, что если протестующие граждане РБ последуют этим призывам, то это неизбежно приведет к девальвации рубля. Это, возможно, произвело большее впечатление, чем призывы в телеграмм-каналах. В то же время, он подчеркнул, что планов замораживать вклады у правительства нет, а Нацбанк обладает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке.





В целом конфликт президента и оппозиции перешел в неострую фазу, и ситуация проявляет некоторые признаки стабилизации. Россия поддержала Александра Лукашенко, а западные страны явно не хотят ссорится с РФ. Некоторую неопределенность, впрочем, вносят попытки организовать забастовки на отдельных предприятиях, но они погоды не делают.





Премьер-министр РБ Роман Головченко на прошедшей неделе заявил, что ни одно предприятие страны не остановлено, хот простои на отдельных заводах имели место. Он сказал, что никаких негативных последствий от протестов работников нет. Однако помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский оценил потери Беларуси от протестных акций в 500 млн. долларов, но это не от забастовок, а от разрушения основ создаваемой годами системы зарубежного кредитования.





На прошедшей неделе курс рубля должен был получить поддержку от белорусских экспортеров, которые продавали валюту в целях осуществления налоговых платежей. Но такое влияние было незаметным. В то же время, в связи с уплатой налогов и покупками валюты, в банковской системе РБ возник дефицит рублевых ресурсов, и Нацбанк даже провел 19 августа аукцион по размещению рублевых ресурсов на 7 дней. Спрос составил 1 144,8 млн. рублей, но Нацбанк предоставил всего 548 млн. рублей, установив ставку отсечения равной 8,25% годовых.





Ситуация на валютном рынке неоднозначная, так как в банковской системе скопились значительные запасы валюты. Величина депозитов юридических лиц в коммерческих банках (без учета Банка развития) в июле выросла по сравнению с июнем на 404,9 млн. долларов и достигла 4,76 млрд. долларов. В то же время, физические лица валюту из банков забирали. Их вклады за месяц уменьшились на 55,3 млн. долларов – до 7,11 млрд. долларов.





На высокую обеспокоенность населения указывает и изъятие населением и рублевых вкладов. За июль они изъяли 108,1 млн. рублей со срочных вкладов и 5,5 млн. рублей – с переводных. Еще в большей степени снизились рублевые депозиты юридических лиц (на 693,5 млн. рублей).





Значительные запасы валюты, накопленные предприятиями, а также дефицит рублевых ресурсов в банковской системе указывает на возможное увеличение предложения валюты со стороны юридических лиц. В то же время, призывы покупать валюту могут действовать на физических лиц еще какое-то время. Но к девальвации это не должно привести, так как ажиотаж в таких случаях обычно длится недолго (несколько дней), ведь свободных денег у людей не так уж и много.



