+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лидер стачкома «Гродно Азота» скрывается после беседы с людьми в штатском

Юрий Рововой сообщил, что в пятницу его пытались задержать в общежитии, но люди его отбили. Сейчас телефон активиста выключен.


Об этом «Салiдарнасцi» рассказал лидер первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Гродно-Азот» Андрей Ханевич.

— Юрий скрылся и находится не на связи. Знаем, что его не задержали. Он взял за свой счет и находится неизвестно где. По нашей информации, Юрий на свободе. Он сказал, что остается у близких людей, которым доверяет.

До визита неизвестных в штатском стачечный комитет «Гродно Азота» принял решение снять Юрия с позиции главы стачкома, чтобы его обезопасить.

«Салідарнасць» набрала номер Юрия вечером в субботу: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

По словам Андрея Ханевича, «Гродно Азот» работает. Завод не останавливался.

— Стачком предприятия выдвигал требования нанимателю: чтобы Лукашенко покинул свой пост, проведение новых выборов, освобождение всех политзаключенных, осуждение силовых структур за разгон.

Больше половины работников в цехах проголосовали за плавную разгрузку и остановку производства. Люди были очень решительно настроены и прекрасно понимали, что в этом случае не будут получать зарплату.

Собеседник «Салідарнасці» пояснил, что для остановки завода требуется два месяца:

— И то, это не значит, что он полностью станет.

Профсоюзный лидер отметил, что после того, как были выдвинуты требования, начались запугивания, что «это все терроризм».

— Люди поняли, что их могут подвести под статью. Они решили преобразовать стачком в юридическое лицо, которое будет представлять интересы работников завода.

Андрей Ханевич уточнил, что согласно законодательству профсоюзы не могут выдвигать политические требования — только экономические, связанные с интересами работников завода.

Предприятие не будет останавливаться, добавил собеседник.

— По сути, производство могут остановить только три человека: гендиректор, главный инженер и диспетчер завода («ночной директор»).

Напомним, 20 августа первичка Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» отправила открытое заявление в адрес парламента, ЦИК, Генпрокуратуры и прокурора Гродно.

В заявлении, которое подписали 1428 работников заявили о том, что никто из них не голосовал за Лукашенко. Работники выск али недоверие ЦИК, поскольку считают, что выборы были проведены с грубыми нарушениями Избирательного Кодекса.

22 августа БТ распространила сведения о том, что замгендиректора «Гродно Азот» получил в свой адрес сообщения угрожающего характера.

«Угрозы поступили с неизвестного номера еще пятерым сотрудникам предприятия. Все они занимают руководящие должности и не первый год работают на заводе. В каждом сообщении указаны имена детей. Информацию уже передали сотрудникам милиции», сообщает Белтелерадиокомпания.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]