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Забастовки: у Лукашенко множество объяснений, но только не выборы

Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия подталкивают белорусов к забастовкам, чтобы занять место госпредприятий.

"Здесь (в Гродно - Прим.), как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий", - заявил Лукашенко, выступая в субботу на провластном митинге в Гродно.

Видеофрагмент выступления президента показал телеканал СТВ.

По его словам, "некоторые (частные предприятия - Прим.) обнаглели до того, что, если несчастный мент (сотрудник милиции - Прим.) приехал отремонтировать государственную машину - команда с Польши (у нас есть эти все телефонные разговоры) давить ментов!". "А что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах?", - добавил он.

Как сообщалось, в ходе своего выступления Лукашенко распорядился закрыть "на замок" бастующие госпредприятия. "Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил президент.
Интерфакс
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