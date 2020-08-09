



К заявлению приложены 72 подписных листа, содержащих 1428 подписей работников ОАО «Гродно Азот» под обращением коллектива ОАО «Гродно Азот» в поддержку открытого заявления Исполнительного Бюро Первичной Организации Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» «О результатах выборов Президента Республики Беларусь 09.08.2020″.

«Мы, нижеподписавшиеся работники ОАО «Гродно Азот», выказываем недоверие Центральной Избирательной Комиссии Республики Беларусь ввиду того, что по нашим убеждениям, выборы Президента Республики Беларусь проведены с грубыми нарушениями Избирательного Кодекса Республики Беларусь.





Этим легальным ненасильственным коллективным способом мы хотим защитить свое волеизъявление, свои голоса. Никто из нас не голосовал за Александра Григорьевича Лукашенко.»