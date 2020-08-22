Могилевские энергетики требуют честных выборов
Около 160 сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» подписали обращение в горисполком.
В своем обращении энергетики осуждают нарушение прав граждан, не признают результаты выборов, а также настаивают на проведении честных выборов.
При всем возмущении энергетики подчеркивают, что останавливать свою работу они не собираются, так как от этого пострадают другие люди.
Работники предприятия в своем обращении изложили следующие требования:
Доступ к достоверной информации от СМИ;
Наказание силовиков, которые виновны в превышении служебных полномочий;
Освобождение мирных протестующих;
Признание голосования недействительным, а также проведение новых честных выборов.
Также в своем обращении энергетики просят не увольнять работников, которые участвовали в акциях протеста, а сам документ направить в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Конституционный суд. Авторы обращения подчеркивают, что оно — личная позиция работников, а не позиция предприятия.
13:06 22/08/2020
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