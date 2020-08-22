МТЗ сработал в убыток в первом полугодии

Главная причина убытков – резкий рост расходов по текущей деятельности с 517,5 млн годом ранее до 961,6 млн и курсовые разницы. Рост закредитованности предприятия в иностранной валюте на фоне мартовского скачка курса привел к серьезным убыткам. Так, объем краткосрочных кредитов и займов завода вырос по сравнению с прошлым годом с 440,5 млн до 560,8 млн рублей, а долгосрочных – с 463,4 млн до 495,6 млн рублей.





Все это отрицательно сказывается на финансовых результатах МТЗ.





Что в итоге?





Отчетность за третий квартал 2020 года может показать еще более худшие результаты на фоне коронакризисной ситуации в мире и протестных настроений в Беларуси. Напомним, в стране с 9 августа проходят массовые акции протеста. Их пик пришелся на 15-16 августа.