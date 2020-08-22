Альфа-Банк сократил время работы отделений, чтобы избежать случайных задержаний
Альфа-Банк сократил время работы офисов и отделений, а также перевел часть сотрудников на удаленку, чтобы избежать случайных задержаний правоохранительными органами сотрудников банка и клиентов. Об этом рассказали Myfin.by в пресс-службе банка.
«Мы вынуждены изменить режим работы отделений банка, чтобы обезопасить наших сотрудников и клиентов. Время работы отделений сокращено так, чтобы сотрудники банка успевали вернуться домой до начала возможных массовых акций без проблем с транспортом (пробки из-за перекрытия улиц). Это также позволило избежать случайных задержаний правоохранительными органами сотрудников банка и клиентов» – рассказали в банке.
Также в течение этой недели Альфа-Банк оплачивает сотрудникам, работающим из офиса такси до дома.
«Как только стало возможно, банк максимально перешел на удаленку, а сотрудникам, которые поддерживают бесперебойную работу банка, на этой неделе оплачивается такси до дома» – пояснили в пресс-службе.
12:25 22/08/2020
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