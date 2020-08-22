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На Мозырском НПЗ начат сбор подписей в поддержку забастовки

Рабочие Мозырского НПЗ собрались на территории предприятия и объявили о сборе подписей в поддержку забастовки, решение будет принято на следующей неделе.

В белорусских телеграм-каналах распространена видеозапись митинга работников НПЗ, который состоялся в четверг, пишет interfax.by

"Нам надо понимать, сколько нас всего – пока вот это количество (несколько сот участников митинга – ИФ) это не представительно, чтобы как-то говорить от имени всех заводчан. Это неправильно", - сказал один из выступающих.

По его словам, "нет минимума, минимум для начала забастовки – это 50%, по законодательству". "Если нас не собирается, нас не поддерживают 50% - все, мы расходимся и выполняем честно свою работу", - сказал активист. В этом случае "мы можем выходить в город отстаивать свои позиции", - добавил выступающий.

"Сейчас распространяем (среди работников НПЗ – ИФ) эти бумаги, файл в сеть – распространяйте. На следующей неделе мы соберемся и подсчитаем, сколько нас", - сообщил он.


Также выступающие обсудили проект обращения трудового коллектива, в котором, в частности, содержится требование о повторных выборах президента и отставке главы ЦИК Беларуси.

Ранее сообщалось, что работники белорусского НПЗ ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) также ведут подготовку к забастовке с 29 августа, в настоящее время активисты собирают подписи для открытого обращения к народу Беларуси.

Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены.

В качестве первоочередного требования в обращении указана "отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия". Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

Как сообщалось, в Беларуси объявили о забастовке ряд крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Беларуськалий.
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