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Украинские шахтеры ответили Лукашенко: штрейкбрехерами не будем!

Глава профсоюза горняков Украины Михайло Волынец отреагировал на заявление Александра Лукашенко, пишет Еврорадио.

21 августа белорусский руководитель пригрозил бастующим солигорским шахтерам, что найдет им замену. «Приедут из Украины шахтеры, — говорил он. — Их море — безработных».

«Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире, — говорит Волынец. — Никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров».

К тому же выясняется, что и в Украине шахтеров не хватает. «У нас не укомплектован штат», — говорит глава профсоюза. Он желает горнякам Солигорска выдержать давление со стороны властей и добиться «прав и свобод».
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