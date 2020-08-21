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Работники "Гродноэнерго" выставили свои требования властям

Более 600 работников "Гродноэнерго" выразили солидарность с участниками мирных протестов и озвучили свои требования к местным властям.

Работники "Гродноэнерго" выставили свои требования властям
Об этом говорится в открытом обращении, подпись под которым поставили 668 работников предприятия. 

В обращении говорится о том, что работники "Гродноэнерго" не признают результаты президентских выборов и обеспокоены тем, что происходит в стране последние две недели. Не видя возможности присоединиться к национальной забастовке, тем не менее, гродненцы озвучили свои требования к руководству города и области, тем самым выразив солидарность с участниками мирных протестов.

Среди требований:

1. Уважение и гарантия исполнения прав рабочих в соответствии с Конституцией и белорусским законодательством.

2. Проведение новых президентских выборов - честных и открытых.

3. Прекращение применения силы сотрудниками ОМОНа и милиции к мирному населению, незаконных арестов и задержаний.

4. Наказание виновных в незаконном задержании граждан и в применении к ним насилия - физического и психологического.

5. Освобождение политзаключенных и всех задержанных за время избирательной кампании.


Несколько дней назад Гродно прогремел на всю Беларусь как первый город, где местные власти пошли на диалог и уступки гражданскому обществу. Однако это продлилось недолго: власти запретили проводить на главных площадях города митинги, началось давление на лидеров забастовок и задержания активистов.
"Белорусский партизан"
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