Более 70% сотрудников "Молодечномебели" подписали обращение к председателю райисполкома с требованием новых выборов
Сегодня, 21 августа, 302 работника ЗАО» Молодечномебель " подписали обращение к председателю Молодечненского райисполкома Юрию Горлову. Сегодня на предприятии работало 410 человек.
"Мы, работники ЗАО "Молодечномебель", крайне обеспокоены политической ситуацией в нашей стране, желаем скорейшего разрешения конфликта, установления мира, справедливости, соблюдения законодательства; для этого требуем соблюдения следующего:
Признать недействительными результаты выборов 9 августа 2020 года в связи с большим количеством нарушений, допущенных на всех этапах избирательной кампании.
Провести демократические выборы Президента Республики Беларусь, исключая факты фальсификации, при участии наблюдателей от трудовых коллективов и представителей международных организаций.
Освободить задержанных на акциях протеста и политзаключенных, сняв все обвинения.
Прекратить преследование участников мирных акций протеста силовыми структурами, не допустить применения различных санкций к работникам, выражающим свои политические взгляды.
Освещать в СМИ реальные события в стране.
Привлечь к ответственности лиц, причастных к задержанию мирных граждан и издевательств над задержанными».
Обращение от предприятия принес сотрудник Владимир Станевич:
- Обращение подписала большая часть наших сотрудников. Из тех, кто работал сегодня, это 73,7%, - говорит Владимир. - Люди стояли в очереди, чтобы подписаться. У меня иногда спрашивают, не боюсь ли я последствий за то, что открыто высказываю свою позицию. Да, у меня маленькая внучка. Мне хотелось бы ею радоваться, растить ее. Но и смотреть на происходящее я спокойно не могу – - поделился Владимир.
Пока Владимир Станевич и член инициативной группы Александр Бадин стояли на крыльце райисполкома, из него вышел председатель Юрий Горлов. Мужчины обратились к председателю, но ответа не получили.
В райисполкоме сотрудница приняла обращение. Сказала подождать, пока документ зарегистрируют.
Как рассказал журналисту "Региональной газеты" Владимир Станевич, работники исполкома объяснили, что в оформлении документа есть определенные неточности. Поэтому принять обращение могут только как от физического лица. Владимир посоветовался с руководителем предприятия и юристом и подал обращение от себя лично. В исполкоме сообщили, что ответ дадут в течение месяца.
20:54 21/08/2020
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